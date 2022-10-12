​На Львівщину прибув міністр міжнародного розвитку Канади

З владою області обговорили безпекову та соціально-економічну ситуацію краю.

У Львівську область прибув міністр міжнародного розвитку Канади, ексміністр національної оборони Гарджит Саджан.

Про це повідомив у соцмережах керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову та соціально-економічну ситуацію в області.

За словами Саджана, канадійці підтримують і переживають за Україну, а українська діаспора мотивує уряд ще більше допомагати нашій державі.

Канадський міністр додав, що хоче якнайшвидше відвідати знову Львівщину, аби відзначити перемогу України.

Разом з Саджаном на Львівщину прибув також член парламенту Канади українського походження Іван Бейкер. Делегація та влада області відвідали Личаківське кладовище і віддали шану українським бійцям.

Нагадаємо, Канада підтримала вступ України до НАТО. Також країна відправить до Польщі 40 інструкторів для навчання українських військових.