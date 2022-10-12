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Студенти-переселенці будуть навчатися безкоштовно

Не сплачувати за навчання також зможуть студенти, що перебувають на тимчасово-окупованих територіях і діти загиблих воїнів ЗСУ.

Студенти-переселенці будуть навчатися безкоштовно
Фото: huffingtonpost.com

Кабінет міністрів ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомило у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Студентів, які є ВПО або перебувають на ТОТ, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання – рішення уряду. Сьогодні урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського”, – йдеться в повідомленні.

 

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де йдуть бойові дії. Постанова дозволяє перевести на навчання за державні кошти внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

У Мінреінтеграції зауважили, що можливість навчатися безкоштовно отримали діти загиблих захисників України та учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

Раніше повідомлялося про те, що держава компенсує борги студентів, які проживають у районах проведення бойових дій чи перебували у тимчасовій окупації.

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