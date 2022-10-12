«Другого фронту» з так званого Придністров’я не буде, - Братчук

Кордон з окупованою територією Молдови контролюється у посиленому режимі. Буде дана відсіч на будь-які провокації російських окупаційних військ.

Про це на брифінгу повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає кореспондент LB.ua.

«Стосовно так званого Придністров’я, а насправді тимчасово окупованої території Молдови з боку РФ, то ми маємо сказати, що є певні мрії у російського командування, щоб залучити той контингент якимось чином. У нас з лютого діє особливий режим охорони цієї ділянки державного кордону. Сили оборони та підрозділи виконують усі поставлені бойові завдання», - заявив він.

Братчук підкреслив, що наразі ситуація на кордоні контролюється у посиленому режимі.

«На будь-які провокації ми готові діяти жорстко. Про сценарії, що звідти будуть начебто наступати та подібне, ми постійно чуємо. Як про наступ на Одесу. Чуємо раз чи два на тиждень. Ці сценарії постійно з’являються. На цю хвилину знаю про як мінімум сім сценаріїв такого наступу. Не вдається російським окупантам на території так званої ПМР провести мобілізаційні заходи. Хоча є певна активність. Але місцеві мешканці не хочуть долучатися до війська окупантів, бо бачать прекрасно та розуміють, що Україна є гарантом безпеки. Найголовніше - це ЗСУ та розуміють наслідки. На цю хвилину ми можемо говорити, що другого фронту з боку так званого Придністров’я не буде. А якщо будуть провокації, то буде надана гідна відсіч», - запевнив він.

Нагадаємо, МЗС України відреагувало на звинувачення Росії щодо "українського сліду" в терактах у Придністров'ї: «Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону - є Росія».