Російські окупанти обстріляли центральний ринок в Авдіївці на Донеччині. Щонайменше семеро людей загибло і вісім дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - написав він у фейсбуці.

Кириленко закликав мешканців евакуюватися.

"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити!", - наголосив він.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, у вересні під час евакуації людей в Авдіївці поліцейські потрапили під обстріл.