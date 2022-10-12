У Бучанському районі тривають планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи - в Бучанському районі проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила Київської обласна військова адміністрація.

"Увага! У Бучанському районі працюють сапери. Звуки вибухів, які наразі можуть чути жителі деяких громад району - це планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають містян зберігати спокій, а в разі оголошення сигналу повітряної тривоги - переходити в укриття.

Нагадаємо, раніше у вересні на території Вишгородського району Київської області проводили навчання для саперів. Мешканців попереджали про вибухи.