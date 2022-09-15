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Сьогодні на Київщині лунатимуть вибухи: будуть проводити навчання для саперів

У Київській ОВА закликали зберігати спокій.

Сьогодні на Київщині лунатимуть вибухи: будуть проводити навчання для саперів
Фото: МВС

У четвер, 15 вересня, на території Вишгородського району Київської області проводитимуть навчання для саперів.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в громадах області можливо чути вибухи", – йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали жителів області зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

 

Нагадаємо, станом на 10 вересня підрозділи ДСНС знешкодили у Київській області 66 860 вибухонебезпечних предметів.

 

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