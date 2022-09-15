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У деокупованому Ізюмі затримали двох псевдопосадовиць, які співпрацювали з представниками країни-агресора, – Офіс генпрокурора

Це колишні співробітниці поліції та податкової.

У деокупованому Ізюмі затримали двох псевдопосадовиць, які співпрацювали з представниками країни-агресора, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури у звільненому від окупантів м. Ізюм викрито та затримано колишніх поліцейську та податковицю за підозрою у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, експоліцейська вступила до лав так званої Народної міліції в Ізюмі.

"Вона вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. У липні їй було заочно повідомлено про підозру", – йдеться у повідомленні.

Колишня податковиця також активно співпрацювала з представниками РФ.

"Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних та інших служб. Також вона виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території області. Наразі їй повідомлено про підозру", – інформують прокурори.

Нагадаємо, за держзраду на Харківщині затримано експоліцейського, який після деокупації намагався втекти до РФ.

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