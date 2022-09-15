Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Росія випустила сім ракет по Кривому Розі, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Розі, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Розгром
Розгром
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям

СБУ активно працює на звільнених територіях України, формуючи доказову базу, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям
Фото: СБУ

Українська спецслужба звертається до мешканців населених пунктів деокупованих територій з проханням надавати правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців і колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі", – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що у межах стабілізаційних заходів на звільнених територіях важливою є будь-яка деталь, зокрема:

  • фото- та відеофіксація злочинів;
  • техніка і фрагменти озброєння окупантів;
  • свідчення про знущання та катування мирного населення;
  • інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Також Служба нагадує, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії, а саме: месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal у Донецькій (+38 066 846 83 31) та Луганській областях (+38 066 846 81 54), а також на Херсонщині (+38 068 132 98 76) та Харківщині ([email protected]).

Крім того, в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія: 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]

Нагадаємо, Україна створює доступні служби для громадян, які розшукують своїх близьких. Для пошуку цивільних необхідно звертатися до поліції або на гарячу лінію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також