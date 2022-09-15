СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям

СБУ активно працює на звільнених територіях України, формуючи доказову базу, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

Українська спецслужба звертається до мешканців населених пунктів деокупованих територій з проханням надавати правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців і колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі", – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що у межах стабілізаційних заходів на звільнених територіях важливою є будь-яка деталь, зокрема:

фото- та відеофіксація злочинів;

техніка і фрагменти озброєння окупантів;

свідчення про знущання та катування мирного населення;

інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Також Служба нагадує, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії, а саме: месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal у Донецькій (+38 066 846 83 31) та Луганській областях (+38 066 846 81 54), а також на Херсонщині (+38 068 132 98 76) та Харківщині ([email protected]).

Крім того, в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія: 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]

Нагадаємо, Україна створює доступні служби для громадян, які розшукують своїх близьких. Для пошуку цивільних необхідно звертатися до поліції або на гарячу лінію.