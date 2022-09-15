Україна створює доступні служби для громадян, які розшукують своїх близьких

Україна створює доступні служби розшуку зниклих безвісти громадян. Якщо зник військовослужбовець, насамперед потрібно звернутися по інформацію до тієї частини, де він несе службу.
У військовій частині має бути відповідна інформація. Якщо невідомо, в якій військовій частині особа проходила службу, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), з якої людина призивалася.
Також можна зателефонувати на гарячі лінії Міноборони. Якщо отримати відповідну інформацію від військових не вдається, слід звернутися до правоохоронних та органів безпеки.
У березні в Україні при СБУ запрацював Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, для звернень громадян цілодобово працюють телефони:
- +38 067 650 83 32;
- +38 098 087 36 01
та електронна скринька: [email protected].
З червня розпочала роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних і близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.
За номером багатоканального телефону +380 894 201 866 кожен може залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих.
У випадку зникнення безвісти цивільної особи слід звернутися у відділок національної поліції із заявою чи на гарячу лінію Національної поліції:
- 0 800 212 151 – цілодобово, лінія безоплатна.
Функціонує і гаряча лінія з розшуку осіб, зниклих безвісти:
- 0 800 339 247 (з понеділка по п’ятницю, 9:00 – 18:00);
- 095 896 0421 (у вихідні – через повідомлення вайбер і телеграм).
Для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися e-mail: [email protected].
Внаслідок тривалих бойових дій та виявлення великої кількості поховань вбитих окупантами людей на територіях, які були визволені силами наших захисників, може також виникнути потреба здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю для подальшого порівняння, адже інколи поховані не ідентифіковані.
Необхідні біологічні зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої особи, братів та сестер, тому їм необхідно мати при собі паспорт (для дитини – свідоцтво про народження). Процедура відбору зразків та подальше проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого поліції. А ця експертиза проводиться коштом держави.
Варто звернутись і до Червоного Хреста, який теж має повноваження опікуватися полоненими. Для цього варто зв’язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ електронною поштою: [email protected], а також за телефоном: +41 22 730 3600.