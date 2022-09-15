Росія втратила ще чотири літаки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 до 15.09 орієнтовно становлять 53 850. За минулу добу Сили оборони ліквідували 200 осіб.
Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2193 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 4682 (+17) од.;
- артилерійських систем – 1295 (+5) од.;
- РСЗВ – 311 (+0) од.;
- засобів ППО – 167 (+0) од.;
- літаків – 250 (+4) од.;
- гелікоптерів – 215 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.;
- крилатих ракет – 233 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од.;
- спеціальної техніки – 120 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся з 1 до майже 2 м. Станом на ранок вода знизилась на 40 см.