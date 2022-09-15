Росія втратила ще чотири літаки, – Генштаб

Окупантів за вчора стало менше на 200.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 до 15.09 орієнтовно становлять 53 850. За минулу добу Сили оборони ліквідували 200 осіб.

Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 2193 (+13) од.;

бойових броньованих машин – 4682 (+17) од.;

артилерійських систем – 1295 (+5) од.;

РСЗВ – 311 (+0) од.;

засобів ППО – 167 (+0) од.;

літаків – 250 (+4) од.;

гелікоптерів – 215 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.;

крилатих ракет – 233 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од.;

спеціальної техніки – 120 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся з 1 до майже 2 м. Станом на ранок вода знизилась на 40 см.