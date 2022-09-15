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Росія втратила ще чотири літаки, – Генштаб

Окупантів за вчора стало менше на 200. 

Росія втратила ще чотири літаки, – Генштаб
Ілюстративне фото втрат росіян
Фото: EPA/UPG

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 до 15.09 орієнтовно становлять 53 850. За минулу добу Сили оборони ліквідували 200 осіб.

Про це повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 2193 (+13) од.; 
  • бойових броньованих машин – 4682 (+17) од.; 
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од.; 
  • РСЗВ – 311 (+0) од.; 
  • засобів ППО – 167 (+0) од.;
  • літаків – 250 (+4) од.; 
  • гелікоптерів – 215 (+0) од.; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 233 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од.;
  • спеціальної техніки – 120 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. 

Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся з 1 до майже 2 м. Станом на ранок вода знизилась на 40 см. 

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