З 24 лютого росіяни вбили щонайменше 846 мирних жителів Донеччини

За добу14 вересня російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 14 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини – у Долині. Ще 13 людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині було вбито щонайменше 846 мирних жителів, отримали поранення – 2 218. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 13 вересня окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені.