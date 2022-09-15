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З 24 лютого росіяни вбили щонайменше 846 мирних жителів Донеччини

Ще 2 218 людей дістали поранення.

З 24 лютого росіяни вбили щонайменше 846 мирних жителів Донеччини
Наслідки обстрілів Донецької області, ілюстративне фото
Фото: Олександр гончаренко в фейсбук

За добу14 вересня російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 14 вересня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини – у Долині. Ще 13 людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині було вбито щонайменше 846 мирних жителів, отримали поранення – 2 218. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, 13 вересня окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені. 

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