У Чорному морі маневрують два ракетоносії окупантів

У Чорному морі маневрують 15 бойових кораблів російського флоту.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед них є 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають загалом напоготові 12 ракет.
“Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів”, – зазначили в ОК.
Військові вкотре нагадали, що сигнали повітряної тривоги – це для уваги і реагування, до обмежень воєнного стану потрібно статися із розумінням та без конфліктів, а зйомка військових чи фортифікаційних споруд означає – ворожий агент і колаборант.
“Логіка проста – захищаємо Україну разом! Нас не здолати, поки ми згуртовані”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ОК "Південь" також повідомили, що у регіоні українською авіацією було завдано 13 ударів по противнику, в районі Чкалового на Херсонщині знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.
Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.