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Жоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання, – Резніков

Жодна “глибока стурбованість” Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. 

Жоден бункер не захистить російських військових злочинців від покарання, – Резніков
Фото: CNN

Жодна “глибока стурбованість” Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. 

Про це у Твіттері написв міністр оборони України Олексій Резніков.

“Жоден бункер, яким би глибоким він не був, не захистить російських військових злочинців від покарання”, – додав він.

Резніков нагадав, що президент України Володимир Зеленський перебував у зоні бойових дій. “Ось як виглядає мужність і самовідданість”, – заявив він.

Нагадаємо, Резніков переконаний що злочинці, які сьогодні очолюють Російську Федерацію та віддають злочинні накази, мають бути притягнені до міжнародної кримінальної відповідальності.

14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. 

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води. У Науково-дослідному гірничорудному інституті заявили, що масований ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі вплине не лише на якість питної води у місті, але й на флору та фауну в Інгульці.

У своєму останньому зверненні президент Зеленський заявив, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій.

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