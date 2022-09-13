Резніков переконаний у необхідності створення міжнародного трибуналу для суду над російськими військовими злочинцями

Росіяни та їхні нащадки повинні заплатити репарації за всю шкоду й руйнування, які принесли на українську землю.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний що злочинці, які сьогодні очолюють Російську Федерацію та віддають злочинні накази, мають бути притягнені до міжнародної кримінальної відповідальності.

Про це він заявив на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Росіяни вчиняють злочини на території України, тому це майбутній трибунал. Назвіть його «Нюрнберзький процес», «Нюрнберг-2», як завгодно. Я думаю, що його варто провести в Маріуполі чи Харкові, але за своєю сутністю це буде Нюрнберзький процес, де злочинці, які сьогодні очолюють Російську Федерацію, які віддають злочинні накази, повинні бути притягнені до міжнародної кримінальної відповідальності", – наголосив він.

Резніков впевнений у тому, що росіяни та їхні нащадки повинні заплатити репарації за всю шкоду та руйнування, які вони принесли на українську землю.

На думку міністра оборони, оформлення Акту капітуляції Росії з юридичного погляду виглядатиме дуже просто.

"Є аналогія 1945 року – капітуляція нацистської Німеччини і прийняття акту капітуляції представниками альянсу переможців. Тому як юридично оформити Акт капітуляції Російської Федерації, ми придумаємо, це не проблема. А головне, що російське керівництво саме буде благати західних партнерів про допомогу в написанні тексту Акту капітуляції", – заявив міністр оборони.

Також Резніков назвав ключову ознаку перемоги України для себе як для пересічного громадянина.

"Перемога – це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти до відновленого Маріуполя внутрішнім рейсом, а потім звідти перелетіти в Херсон, а потім з Херсона – у Стамбул або Лондон. Це означає, що в Україні безпечно", – сказав Резніков.

Крім того, на його думку, народ України чекає лише повного відновлення територіальної цілісності держави та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

"Ні про які зміни території станом на 24 лютого поточного року для українського народу йтися не може. Мова має вестися тільки про повне відновлення територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Це означає Крим – це Україна, весь Донбас – це Україна", – наголосив міністр.

Нагадаємо, під час цьогорічного виступу на саміті YES Зеленський зауважив, що зима може стати переломним моментом у звільненні окупованих територій. Для цього українській армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.