В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
​Український наступ
​Український наступ
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков переконаний у необхідності створення міжнародного трибуналу для суду над російськими військовими злочинцями

Росіяни та їхні нащадки повинні заплатити репарації за всю шкоду й руйнування, які принесли на українську землю.

Резніков переконаний у необхідності створення міжнародного трибуналу для суду над російськими військовими злочинцями

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний що злочинці, які сьогодні очолюють Російську Федерацію та віддають злочинні накази, мають бути притягнені до міжнародної кримінальної відповідальності.

Про це він заявив на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Росіяни вчиняють злочини на території України, тому це майбутній трибунал. Назвіть його «Нюрнберзький процес», «Нюрнберг-2», як завгодно. Я думаю, що його варто провести в Маріуполі чи Харкові, але за своєю сутністю це буде Нюрнберзький процес, де злочинці, які сьогодні очолюють Російську Федерацію, які віддають злочинні накази, повинні бути притягнені до міжнародної кримінальної відповідальності", – наголосив він.

Резніков впевнений у тому, що росіяни та їхні нащадки повинні заплатити репарації за всю шкоду та руйнування, які вони принесли на українську землю.

На думку міністра оборони, оформлення Акту капітуляції Росії з юридичного погляду виглядатиме дуже просто.

"Є аналогія 1945 року – капітуляція нацистської Німеччини і прийняття акту капітуляції представниками альянсу переможців. Тому як юридично оформити Акт капітуляції Російської Федерації, ми придумаємо, це не проблема. А головне, що російське керівництво саме буде благати західних партнерів про допомогу в написанні тексту Акту капітуляції", – заявив міністр оборони.

Також Резніков назвав ключову ознаку перемоги України для себе як для пересічного громадянина.

"Перемога – це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти до відновленого Маріуполя внутрішнім рейсом, а потім звідти перелетіти в Херсон, а потім з Херсона – у Стамбул або Лондон. Це означає, що в Україні безпечно", – сказав Резніков.

Крім того, на його думку, народ України чекає лише повного відновлення територіальної цілісності держави та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

"Ні про які зміни території станом на 24 лютого поточного року для українського народу йтися не може. Мова має вестися тільки про повне відновлення територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Це означає Крим – це Україна, весь Донбас – це Україна", – наголосив міністр.

Нагадаємо, під час цьогорічного виступу на саміті YES Зеленський зауважив, що зима може стати переломним моментом у звільненні окупованих територій. Для цього українській армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також