За добу ЗСУ знищили 350 російських окупантів, сім танків, 22 бронемашини та один літак

Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 53 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02 до 13.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2175 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 4662 (+22) од.;

артилерійських систем – 1279 (+10) од.;

РСЗВ – 311 (+0) од.;

засобів ППО – 165 (+3) од.;

літаків – 244 (+1) од.;

гелікоптерів – 213 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) од.;

крилатих ракет – 233 (+17) од.;

кораблів /катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од.;

спеціальної техніки – 117 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни зазнали найбільших втрат на Криворізькому та Донецькому напрямках. ЗСУ знищили 300 окупантів, 14 танків, шість артилерійських систем і літак.