"Тактика економічного бліцкригу, наскоку, на який вони розраховували, не спрацювала".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія впевнено справляється з “фінансово-технологічною агресією з боку деяких країн”.

Його цитує Центр протидії дезінфомрації при РНБО.

“Знову хочу наголосити, що рф впевнено справляється із зовнішнім тиском, а по суті, з фінансово-технологічною агресією з боку деяких країн. Тактика економічного бліцкригу, наскоку, на який вони розраховували, не спрацювала – це вже очевидно для всіх, і для них також”, – сказав лідер окупантів.

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев зі свого боку переконує, що “Вашингтон надає київському режиму дані про розташування критичних об’єктів Запорізької АЕС, щоб націоналісти їх обстрілювали, створюючи загрозу катастрофи, наслідки якої можуть перевершити масштаби аварій в Чорнобилі та Фукусімі”.

Ще один фейк – речник МО Росії Ігор Конашенков повідомив: “в районі населеного пункту Вознесенськ Миколаївської області знищено склад, на якому зберігалося 45 тисяч тонн боєприпасів ЗСУ”. У ЦПД водночас зазначають, що атомні бомби, які США скинули на Хіросіму та Нагасакі, мали потужність 13-18 тисяч тонн в тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що війна Путіна знищить значну частину економічних здобутків РФ за останні 15 років.