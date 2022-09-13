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Багато російських військових, що втекли з-під Харкова, залишили Україну, – чиновник США

Сполучені Штати отримали непідтверджену інформацію про те, що російські війська кидають своє обладнання.

Багато російських військових, що втекли з-під Харкова, залишили Україну, – чиновник США
Фото: defense.gov

Багато російських військових, що втекли з-під Харкова, залишили Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

“Росія значно поступилася своїми завоюваннями під Харковом, і багато хто з російських солдатів, хто відступив, залишили Україну, перебравшись через кордон назад до Росії”, – зазначив він.

Видання додає, що Сполучені Штати отримали непідтверджену інформацію про те, що російські війська кидають своє обладнання, “що може свідчити про дезорганізоване командування та управління Росією”.

Військовий чиновник оптимістично, але обережно оцінював українські успіхи: “очевидно, що вони ведуть запеклу боротьбу”.

Він зазначив, що Росія все ще зосереджує свою вогневу міць на Бахмуті у Донецькій області. “Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів”, – сказав чиновник.

Віталій Ганчев, голова окупаційної "адміністрації" на території Харківщини, що ще перебуває під контролем Росії, визнав, що українські війська прорвали кордон.

Посадовець не сказав, скільки саме російських військ залишили територію України, але він визнав значний відступ.

“На території поблизу Харкова ми оцінюємо, що російські війська значною мірою поступилися українцям своїми здобутками та відійшли на північ і схід. Багато з цих сил перейшли через кордон з Росією”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів на Харківщині.

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