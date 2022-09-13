Уряд дозволив подавати заяву на реєстрацію авто онлайн

Через Електронний кабінет водія або Дію також можна буде замовити номерні знаки.

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів онлайн.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

“Відповідні зміни передбачають, що буде доступна реєстрація та перереєстрація транспортного засобу онлайн, через Електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія. Послуга здійснюватиметься шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично, з урахуванням відомостей, отриманих у межах електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС України”, – написав Драп’ятий.

Раніше через Дію було передбачено лише заміну посвідчення водія.

Прийняті Урядом зміни також передбачають можливість замовлення номерних знаків онлайн (через Електронний кабінет водія або застосунок Дія).

Крім того, розширено перелік реєстраційних дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу фахівцями Експертної служби МВС.

Українці зможуть у зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження ТЗ з отриманням відповідного висновку, який буде дійсний протягом 10 днів.

“Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС)”, – зауважив заступник міністра внутрішніх справ.

Драп’ятий зазначив, що відповідна постанова КМУ набуде чинності через 3 місяці з дня її опублікування. За цей час Головний сервісний центр МВС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України підготують технічну спроможність для повноцінної реалізації цифрових послуг.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС можна обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка.