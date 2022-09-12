Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, - ОК "Північ"

Російські окупаційні війська ввечері 12 вересня обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Станом на 21.00 було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

За даними військових, на Сумщині вдень близько 11.00 пролунали 17 вибухів, ймовірно, з міномету 120 мм та ствольної артилерії на території Шалигинської громади Шосткинського району. Упродовж 17.00-18.00 тривав обстріл (ймовірно, зі ствольної артилерії) по Есманській громаді. Було зафіксовано 6 вибухів.

"На Чернігівщині удень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району. Прослуховувалося шість вибухів. З 18.30 год. повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району", - додали в командуванні.

Наразі інформації про жертви серед населення чи пошкодження інфраструктури немає.

Нагадаємо, росіяни сьогодні втретє за день обстріляли Харків.