Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Контрабанда і генерал
Контрабанда і генерал
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, - ОК "Північ"

Ввечері 12 вересня було зафіксовано п'ять обстрілів.

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, - ОК "Північ"
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська ввечері 12 вересня обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Станом на 21.00 було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

За даними військових, на Сумщині вдень близько 11.00 пролунали 17 вибухів, ймовірно, з міномету 120 мм та ствольної артилерії на території Шалигинської громади Шосткинського району. Упродовж 17.00-18.00 тривав обстріл (ймовірно, зі ствольної артилерії) по Есманській громаді. Було зафіксовано 6 вибухів.

"На Чернігівщині удень ворог ймовірно з самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району. Прослуховувалося шість вибухів. З 18.30 год. повідомлено ще про 13 вибухів зі ствольної артилерії по тому ж району", - додали в командуванні.

Наразі інформації про жертви серед населення чи пошкодження інфраструктури немає.

Нагадаємо, росіяни сьогодні втретє за день обстріляли Харків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також