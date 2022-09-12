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МЗС відреагувало на пропозиції МАГАТЕ про "режим припинення вогню" і зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС

"Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації", - йдеться в заяві речника міністерства.

МЗС відреагувало на пропозиції МАГАТЕ про "режим припинення вогню" і зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозиції МАГАТЕ щодо режиму припинення вогню та створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Як ідеться в заяві речника МЗСУ Олега Ніколенка, забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС "можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України". 

"Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Все інше (будь-які інші пропозиції - Ред.) не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

До цього Гроссі звернувся в Радбез ООН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС.

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