МЗС відреагувало на пропозиції МАГАТЕ про "режим припинення вогню" і зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС

"Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації", - йдеться в заяві речника міністерства.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозиції МАГАТЕ щодо режиму припинення вогню та створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Як ідеться в заяві речника МЗСУ Олега Ніколенка, забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС "можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України".

"Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Все інше (будь-які інші пропозиції - Ред.) не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - підкреслив Ніколенко.

The only way to ensure the nuclear safety and security of the Zaporizhzhia power plant is its de-occupation, demilitarization and return to Ukrainian control. All IAEA efforts must be focused on achieving this goal. Anything short of this won’t make Russia stop its dangerous game — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 12, 2022

Нагадаємо, днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

До цього Гроссі звернувся в Радбез ООН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС.