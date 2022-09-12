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Для української Армії дронів передали ще 109 безпілотників, - Мінцифри

"Люди надсилають нам свої «пташки» з різних куточків світу".

Для української Армії дронів передали ще 109 безпілотників, - Мінцифри
Phoenix Ghost
Фото: wrrv.com

Люди з усього світу передали 109 власних безпілотників на потреби Збройних Сил України за програмою "Армія дронів".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Фейсбуці.

"Люди дізнаються про Армію дронів і надсилають нам свої «пташки» з різних куточків світу. Вже задронатили 109 власних дронів на потреби Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що пожертвувати свій безпілотник для ЗСУ просто - для цього необхідно його упакувати таким чином, аби він не пошкодився в дорозі. Потім необхідно принести дрон у будь-яке відділення "Нової пошти" та сказати, що це доставка для ЗСУ на "Армію дронів". Оператори самі оформлять відправлення.

Нагадаємо, на початку липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту Армія дронів. За місяць в Україні підготували 400 операторів для Армії дронів.

22 серпня Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА безпілотники з Армії дронів.

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