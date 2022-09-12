Папа Римський відвідає Казахстан

Очікується, що на зустрічі буде близько 100 учасників із 50 країн.

Папа Римський Франциск 13 вересня розпочне триденний візит до Казахстану, де візьме участь у зборах голів світових і традиційних релігій.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Це буде можливість зустрітися з великою кількістю релігійних представників і вести діалог, як (належить) братам, які рухаються спільним прагненням до світу. Світу, якого прагне наш світ", – сказав Франциск під час виступу на площі святого Петра.

Очікується, що на зустрічі буде близько 100 учасників із 50 країн.

Під час поїздки Папа Франциск сподівався зустрітися з Кирилом Гундяєвим, проте глава РПЦ відмовився від участі у міжконфесійній зустрічі.

Повідомивши про своє паломництво до Казахстану, Папа Римський закликав продовжувати молитися за український народ, щоб "Господь дав йому втіху та надію".

Нагадаємо, раніше Папа повідомив, що наразі лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію.