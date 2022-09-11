Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
ГоловнаСвіт

Труну з тілом Єлизавети II повезли у резиденцію в Единбурзі

Церемонія прощання завершиться похоронами у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.

Труну з тілом Єлизавети II повезли у резиденцію в Единбурзі
Фото: EPA/UPG

Труну з тілом королеви Великобританії Єлизавети II у неділю, 11 вересня, вивезли із замку Балморал у Шотландії. Труну везуть в резиденцію британського монарха в Единбурзі.

Про це повідомляє Sky News.

Попрощатися з королевою всі бажаючі зможуть ввечері в понеділок, 12 вересня. Десятки тисяч британців вже зайняли місця вздовж маршруту.

Спочатку труна прибуде в Единбурзький замок. Після цього труну перенесуть до собору святого Едигія. Супроводжувати тіло буде новий король Чарльз III з дружиною. Церемонія прощання ретельно спланована. Вона завершиться похоронами королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Цей день стане офіційним вихідним.

Нагадаємо, що 8 вересня померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Її Величність відійшла у замку Балморал, що розташований у Шотландії. Перед тим лікарі, стурбовані станом здоров’я королеви помістили її під медичний нагляд у замку Балморал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також