Труну з тілом королеви Великобританії Єлизавети II у неділю, 11 вересня, вивезли із замку Балморал у Шотландії. Труну везуть в резиденцію британського монарха в Единбурзі.

Про це повідомляє Sky News.

Попрощатися з королевою всі бажаючі зможуть ввечері в понеділок, 12 вересня. Десятки тисяч британців вже зайняли місця вздовж маршруту.

Спочатку труна прибуде в Единбурзький замок. Після цього труну перенесуть до собору святого Едигія. Супроводжувати тіло буде новий король Чарльз III з дружиною. Церемонія прощання ретельно спланована. Вона завершиться похоронами королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Цей день стане офіційним вихідним.

Нагадаємо, що 8 вересня померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Її Величність відійшла у замку Балморал, що розташований у Шотландії. Перед тим лікарі, стурбовані станом здоров’я королеви помістили її під медичний нагляд у замку Балморал.