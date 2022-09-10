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Чарльз III офіційно посів британський престол

На заході були присутні члени королівської родини та британські політики. 

Чарльз III офіційно посів британський престол
Король Чарльз III
Фото: скріншот

Король Карл (Чарльз) III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Про це пише The Guardian

Церемонія влаштована в Сент-Джеймсському палаці. Сама коронація відбудеться за кілька місяців. 

На заході, зокрема, були присутні члени королівської родини, премʼєр-міністерка Ліз Трасс та колишній голова уряду Борис Джонсон. 

"Чарльз III, милістю Божою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і інших володінь і територій, король, голова Співдружності, захисник віри, якому ми визнаємо з усією вірою і покорою зі смиренною любовʼю, благаючи Бога, який править королями і королевами, благословити його величність на довгі та щасливі роки царювання над нами. Боже, бережи короля", – йшлося в проголошенні.

Після церемоніального проголошення клерком ще слідує проголошення з балкону палацу. 

Одним із першим указів нового короля стало розпорядження зробити день поховання Елизавети II вихідним. 

Нагадаємо, учора Король Чарльз провів першу аудієнцію – з премʼєр-міністеркою Ліз Трасс. У четвер у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року. Вдень 8 вересня лікарі королівської родини повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть. 

Чарльз – у минулому принц Уельський, старший син на той час герцогині Единбурзької Єлизавети II та Філіпа Герцога Единбурзького. 

Є рекордсменом у історії Британської імперії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони. Найстарша людина, яка стала монархом. 

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