Чарльз III офіційно посів британський престол

На заході були присутні члени королівської родини та британські політики.

Король Карл (Чарльз) III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Про це пише The Guardian.

Церемонія влаштована в Сент-Джеймсському палаці. Сама коронація відбудеться за кілька місяців.

На заході, зокрема, були присутні члени королівської родини, премʼєр-міністерка Ліз Трасс та колишній голова уряду Борис Джонсон.

"Чарльз III, милістю Божою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і інших володінь і територій, король, голова Співдружності, захисник віри, якому ми визнаємо з усією вірою і покорою зі смиренною любовʼю, благаючи Бога, який править королями і королевами, благословити його величність на довгі та щасливі роки царювання над нами. Боже, бережи короля", – йшлося в проголошенні.

Після церемоніального проголошення клерком ще слідує проголошення з балкону палацу.

Одним із першим указів нового короля стало розпорядження зробити день поховання Елизавети II вихідним.

Нагадаємо, учора Король Чарльз провів першу аудієнцію – з премʼєр-міністеркою Ліз Трасс. У четвер у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року. Вдень 8 вересня лікарі королівської родини повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть.

Чарльз – у минулому принц Уельський, старший син на той час герцогині Единбурзької Єлизавети II та Філіпа Герцога Единбурзького.

Є рекордсменом у історії Британської імперії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони. Найстарша людина, яка стала монархом.