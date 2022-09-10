Король Чарльз пообіцяв служити Великій Британії з відданістю, повагою та любовʼю

Король Чарльз III пообіцяв служити країні з "вірністю, повагою та любовʼю". Він звернувся до нації з першим зверненням. Монарх віддав шану своїй матері, Єлизавета II, і сказав, що його роль має змінитися, пише The Guardian.

Він говорив про ролі та обовʼязки монархії та відносини суверена з англіканською церквою, до якої він належить.

"Як і сама королева робила це з непохитною відданістю, я також урочисто зобовʼязуюсь протягом часу, який дає мені Бог, підтримувати конституційні принципи, що лежать у основі нашої нації", – заявив він.

Стосовно свого сина Вільяма, який тепер унаслідував титул герцога Корнуолла, Чарльз додав, що гордий зробити його Принцом Вельським. Кейт тепер наслідує титул матері Вільямса, принцеси Вельської.

"Я також хочу висловити свою любов до Гаррі і Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном", – додав він у зверненні.

Учора Король Чарльз провів першу аудієнцію – з премʼєр-міністеркою Ліз Трасс. У четвер у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року. Вдень 8 вересня лікарі королівської родини повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть.