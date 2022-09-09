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Король Чарльз звернеться до британців після зустрічі з Ліз Трасс

Букінгемський палац уже оприлюднив план деяких траурних заходів.

Король Чарльз звернеться до британців після зустрічі з Ліз Трасс
Фото: charles

Король Чарльз звернеться до нації після аудієнції з премʼєр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс. Нині він та королева-консор Камілла вирушили до Лондона з резиденції Балморал у Шотландії, пише BBC.

Саме в Балморалі під наглядом лікарів провела останні життя Єлизавета II, яка правила Сполученим Королівством понад 70 років. 

Букінгемський палац уже оприлюднив деякі деталі прощання з Єлизаветою II. Траур буде зберігатися протягом семи днів після поховання, дата якого ще визначається.

Фізичної книги для висловлення жалоби не буде, але всі охочі можуть написати в онлайн-книзі. Квіти можна залишити в спеціально відведених місцяз у королівських резиденціях. 

Через велику кількість охочих вшанувати королеву очікуються перебої в русі транспорту і затори на дорогах. 

Вшаунвання памʼяті королеви відбудеться і в палатах громад і лордрів. У суботу вранці Палата громад присягне на вірність новому королю. 

Нагадаємо, учора у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року. Вдень 8 вересня лікарі королівської родини повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть. 

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