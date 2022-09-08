Євросоюз зможе позбутися такої залежності від російських енергоносіїв вже за 6-7 місяців, – Урсула фон дер Ляєн

Енергетичний шантаж Росії призведе не до тих наслідків, на які розраховували у Кремлі.

Відповіддю Євросоюзу на енергетичний шантаж Росії буде позбавлення Європи залежності від російських викопних ресурсів. Також ЄС проведе диверсифікацію шляхів постачання та масові інвестиції у розвиток поновлювальної енергії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн.

“Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми є сильнішими. Вже зараз Норвегія постачає набагато більше газу до Європейського Союзу, ніж Росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадали на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні лише 9% – це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців – ми вже цього досягаємо – ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС повністю зупинив імпорт російського вугілля, зменшує імпорт нафти з РФ, та диверсифікує шляхи постачання газу, щоб впевнено пройти наступну зиму.

ЄС також створює регіональні групи, щоб потік газу йшов туди, де він потрібен.

Президентка Єврокомісії нагадала про те, що цього року Європа пройшла через небувалу посуху та зіткнулася з екстремальними погодними явищами. Вітрові “острови” та енергетичні “парки”, які будуть створені в Північному морі за програмою RePowerEU, дадуть змогу виробляти енергію, яка повністю покриє потреби 50 млн домогосподарств. Також одним із ключових напрямків цієї енергетичної програми ЄС є розвиток водневих технологій.

Таким чином ЄС розраховує звільнитися від будь-яких спроб шантажу та зміцнити безпеку енергопостачання Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив план скорочення використання газу через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку. Країнам-членам Союзу пропонується добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень.