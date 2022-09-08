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Зеленський висловив співчуття з приводу смерті королеви Великобританії Єлизавети II

Королева Великобританії померла у віці 96 років.

Зеленський висловив співчуття з приводу смерті королеви Великобританії Єлизавети II
Королева Великобританії Єлизавета II
Фото: twitter королівської родини

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття королівській родині з приводу смерті королеви Великобританії Єлизавети II.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“З глибоким сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені народу України висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та Співдружності через цю непоправну втрату. Наші думки та молитви з вами”, - написав президент України.

Нагадаємо, сьогодні вдень померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Її Величність відійшла у замку Балморал, що розташований у Шотландії. 

Перед тим лікарі, стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії, помістили її під медичний нагляд у замку Балморал.

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