Зеленський висловив співчуття з приводу смерті королеви Великобританії Єлизавети II

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття королівській родині з приводу смерті королеви Великобританії Єлизавети II.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“З глибоким сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені народу України висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та Співдружності через цю непоправну втрату. Наші думки та молитви з вами”, - написав президент України.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Нагадаємо, сьогодні вдень померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. Її Величність відійшла у замку Балморал, що розташований у Шотландії.

Перед тим лікарі, стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії, помістили її під медичний нагляд у замку Балморал.