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Лікарі стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії Єлизавети ІІ

До королеви терміново вирушили син принц Чарльз та онук принц Вільям.

Лікарі стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії Єлизавети ІІ
Фото: EPA/UPG

Лікарі стурбовані станом здоров’я королеви Великої Британії. Її Величність Єлизавету II помістили під медичний нагляд у замку Балморал.

Про це йдеться в заяві Букінгемського палацу, пише Sky News.  

“Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви висловили стурбованість здоров’ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в замку Балморал і почувається комфортно”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що у Балморал терміново вирушили син королеви принц Чарльз та її онук принц Вільям.

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс підтримала в Twitter королеву Єлизавету та королівську сім'ї у зв’язку з повідомленнями про погане самопочуття Її Величності.

“Уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу, які ми отримали в обідню перерву. Мої думки – і думки людей по всьому Сполученому Королівству – зараз з Її Величністю Корольовою та її сім'єю”, – написала вона.

 

Нагадаємо, 7 вересня у Ліз Трасс відбулася аудієнція з королевою Єлизаветою. У такий спосіб британський монарх формально затвердила нову прем'єр-міністерку на її посаді. Королева вперше за 70 років порушила традицію і приймала нового прем'єра не в Лондоні, у Букінгемському палаці, а в шотландській резиденції.

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