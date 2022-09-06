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Королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс, – The Guardian

Єлизавета попросила її сформувати уряд.

Королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс, – The Guardian
Фото: EPA/UPG

Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новим прем'єром Ліз Трасс.

Про це повідомляє The Guardian посилаючись на заяву пресслужби Букінгемського палацу.

На аудієнції з Єлизаветою II в замку Балморал у шотландському Абердині Борис Джонсон склав свої повноваження.

Після нього резиденцію королеви відвідала Лізз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею партії.

"Єлизавета II офіційно призначила її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросила сформувати уряд", – повідомило видання.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із прощальною промовою у резиденції глави уряду на Даунінг-стріт у Лондоні.

Також повідомлялось, що МЗС вже готується до візиту Трасс до Києва.

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