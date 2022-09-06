Королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс, – The Guardian

Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новим прем'єром Ліз Трасс.

Про це повідомляє The Guardian посилаючись на заяву пресслужби Букінгемського палацу.

На аудієнції з Єлизаветою II в замку Балморал у шотландському Абердині Борис Джонсон склав свої повноваження.

Після нього резиденцію королеви відвідала Лізз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею партії.

"Єлизавета II офіційно призначила її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросила сформувати уряд", – повідомило видання.

The Queen has asked @trussliz to form a new government and has welcomed her 15th Prime Minister into high office at Balmoral 📷 @PA pic.twitter.com/0iPQSxJjHK — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 6, 2022

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із прощальною промовою у резиденції глави уряду на Даунінг-стріт у Лондоні.

Також повідомлялось, що МЗС вже готується до візиту Трасс до Києва.