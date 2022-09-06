Чого Україні чекати від Ліз Трасс

Новим прем'єром Великої Британії стала Ліз Трасс . З початку повномасштабного вторгнення в Україну очільниця МЗС тримала таку ж сувору лінію, як і її колишній шеф Борис Джонсон. Саме їй належать слова “Росію потрібно виштовхнути з усіх окупованих нею територій в Україні” . Чи будуть дії нової лідерки Британії такими ж рішучими, як її слова?

Фото: EPA/UPG Новий лідер Консервативної партії Ліз Трасс після оголошення своєї перемоги в Конференц-центр імені Єлизавети II Лондон, 05 вересня 2022 р.

Великою перевагою для України є те, що вже рік Ліз Трасс тримає руку на пульсі міжнародної політики – саме стільки часу вона провела у кріслі міністра закордонних справ. Це може значно спростити і прискорити усі подальші рішення щодо збільшення військової допомоги нашій державі. В липні політик заявила, що Британія “зробить усе, аби Україна перемогла у війні, а потім допоможе країні відбудуватися”, додавши, що ця підтримка має бути розрахована на “довготривалу перспективу”.

Але є одне “але”. На відміну від Бориса Джонсона, від Ліз Трасс чекають швидких і ефективних дій з внутрішньої політики. Річ у тім, що королівство переживає одну з найбільших економічних криз за свою історію: інфляція сягнула безпрецедентного рівня у 10%, а ВВП країни скорочується вже третій місяць поспіль. Минулого тижня Британію охопили масштабні страйки, протестний рух не збирається згасати. Трасс вже пообіцяла “сміливий план” для підтримки економіки. Внутрішня британська криза напряму пов’язана з міжнародними подіями, зокрема й з війною Росії проти України. Тобто на Ліз Трасс лежатиме подвійна відповідальність.

Фото: EPA/UPG Близько 40 000 зв’язківців та робітників технічного обслуговування вийшли в червні на один з наймасштабніших страйк залізничників у Британії за 30 років.

Як рахунки британців пов’язані з війною

Зрозуміти масштаби британської енергетичної кризи можна на наступному прикладі: нині кожна родина платить в середньому тисячу фунтів на рік за витрати на енергію (світло і опалення). За прогнозами, цього року ця цифра ризикує підстрибнути вдвічі і сягнути трьох тисяч фунтів, а якщо держава не вдасться до жодних заходів – до п’яти тисяч фунтів на рік, а це вже п’ята частина доходів середньостатистичного британця.

Чому такий шалений стрибок? Дві третини британських будинків опалюються газом. Половину блакитного палива для власних потреб країна видобуває самотужки у Північному морі, половину – імпортує з Норвегії, Нідерландів, Бельгії і до недавнього часу 4% – з Росії. Залежність Британії від Москви у цьому плані невелика, однак залежність від глобальних цін на газ на міжнародному ринку, зокрема цін в ЄС, до якого королівство приєднане газопроводом, – надзвичайне. А ці ціни за рік зросли на 400%, при цьому лише за минулий тиждень на 30%, одразу після заяви Газпрому про призупинення постачання “Північним потоком”.

Зрозуміло, чому у першу чергу увага Трасс буде спрямована на внутрішні проблеми. На тлі такої масштабної кризи від прем’єра очікують замороження цін, а для британських консерваторів це доволі нетиповий крок. Перше випробування для Трасс буде внутрішньо британським.

Фото: ЕРА/UPG

Британія залишиться союзником України

Другим випробуванням для нової господарки Даунінг-стріт стане її міжнародна політика. Перед обранням Ліз Трасс запевнила, що у Володимира Зеленського “не буде сильнішого союзника у ці темні часи”, ніж Британія. Впродовж своєї роботи на посаді міністра закордонних справ Трасс не втомлювалася повторювати, що жодних поступок Путіну робити не можна. Коли влітку на пресконференції її запитали про Крим, вона з впевненістю відповіла, що вважає “реалістичним” сценарій, за яким півострів повернеться Україні.

За прем’єрства Бориса Джонсона Британія надала Україні військової й економічної допомоги на 3,8 мільярди фунтів стерлінгів, останній пакет на мільярд був узгоджений наприкінці червня. Це найбільші після США масштаби підтримки, надані Україні. Ліз Трасс має намір продовжувати лінію Джонсона.

Пріоритетом для Трасс є й безпека самої Британії. На останньому великому саміті НАТО, що відбувся цього літа у Мадриді, політик закликала країни-члени збільшити свої внески до 2% від ВВП і висловила підтримку Фінляндії і Швеції у їхньому намірі доєднатися до Альянсу, який “стримує агресорів” у цьому дедалі більш напруженому світі.

Здавалося б, перспективи для України з новим британським лідерством чудові. Єдиний (невеликий) привід для сумніву спливає із біографії Ліз Трасс, якій притаманна деяка… перемінливість. До 2016 року вона була одним з найбільш проєвропейських політиків королівства, називаючи Брекзит “потрійною трагедією” для країни. Після того як британці проголосували за вихід з ЄС, Трасс перетворилася на затятого євроскептика і змогла зробити кар’єру у лавах Консервативної партії, дійшовши до найважливішого крісла. Залишається сподіватися, що з питанням російської агресії нова лідерка Британія проявить більшу послідовність.