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Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну

Президент України став першим іноземним лідером, з яким поговорила нова очільниця британського уряду.

Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну
Фото: ЕРА/UPG

Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс прийняла запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Зеленський став першим іноземним лідером, якому вона зателефонувала.

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

Новий прем’єр-міністр Великобританії підтвердила “неухильну підтримку свободи та демократії України” Великобританією.

“У своїй першій розмові з колегою після того, як вона стала прем’єр-міністром, вона повторила українському лідеру, що він має її повну підтримку, і Україна може розраховувати на допомогу Сполученого Королівства в довгостроковій перспективі”, – йдеться у повідомленні.

BBC зазначає, що Трасс “з нетерпінням чекала на співпрацю з президентом у найближчі тижні та місяці та була рада прийняти запрошення відвідати незабаром (його) в Україні”.

Зеленський зі свого боку додав, що сторони говорили також про безпекові гарантії, участь Великобританії у відбудові України і скоординували подальший тиск на РФ.

Нагадаємо, королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новим прем'єром Ліз Трасс.

В українському МЗС вже почали готуватися до візиту наступниці Бориса Джонсона.

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