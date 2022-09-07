Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну

Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс прийняла запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Зеленський став першим іноземним лідером, якому вона зателефонувала.

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

Новий прем’єр-міністр Великобританії підтвердила “неухильну підтримку свободи та демократії України” Великобританією.

“У своїй першій розмові з колегою після того, як вона стала прем’єр-міністром, вона повторила українському лідеру, що він має її повну підтримку, і Україна може розраховувати на допомогу Сполученого Королівства в довгостроковій перспективі”, – йдеться у повідомленні.

BBC зазначає, що Трасс “з нетерпінням чекала на співпрацю з президентом у найближчі тижні та місяці та була рада прийняти запрошення відвідати незабаром (його) в Україні”.

Зеленський зі свого боку додав, що сторони говорили також про безпекові гарантії, участь Великобританії у відбудові України і скоординували подальший тиск на РФ.

We discussed the participation of 🇬🇧 in the recovery of 🇺🇦. Coordinated further pressure on the RF. The goal is to stop the aggression & bring the perpetrators to justice. It's important to designate the RF a terrorist state. We'll continue active interaction in all formats. 2/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

Нагадаємо, королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новим прем'єром Ліз Трасс.

В українському МЗС вже почали готуватися до візиту наступниці Бориса Джонсона.