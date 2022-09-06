США наразі не готові визнавати РФ країною-спонсором тероризму

Такий крок може створити негативний ефект для України.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму може вплинути на глобальну продовольчу безпеку та інші міжнародні процеси. Таким чином, це створить негативний ефект для самої України.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П‘єр.

“Це визначення може мати непередбачувані наслідки для України й світу в цілому”, - зауважила представниця Білого дому.

Вона додала, що адміністрація проводила консультації з експертами й неурядовими організаціями, які зазначили, що такий крок “може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в регіони України”.

Також це може призвести до того, що критично важливі суб‘єкти та комерційні організації припинять сприяти експорту продовольства та поставлять під загрозу домовленість про розблокування чорноморських портів.

Паралельно негативний вплив може виникнути для багатосторонньої позиції Заходу щодо притягнення Путіна до відповідальності, а також для здатності США підтримувати Україну за столом переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі подальше посилення тиску на Російську Федерацію.