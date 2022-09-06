Головне за день. Вівторок, 6 вересня

Відбиті ворожі атаки, вибух в Енергодарі, обстріли Сумщини, звіт місії МАГАТЕ. Яким запам’ятається 195-й день повномасштабної війни.

МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію.

На 52 сторінках викладено хронологію подій довкола ЗАЕС та інших атомних електростанцій України від початку повномасштабного вторгнення Росії, також оприлюднено дані моніторингу всіх АЕС.

Щодо Запорізької АЕС МАГАТЕ висловило сім рекомендацій. Які саме – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська армія відбила майже десяток атак росіян, авіація завдала втрат окупантам на двох напрямках.

Рашисти завдали більше шести ракетних ударів і понад десяток авіаційних по військових та цивільних об’єктах нашої держави.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 6 вересня – у нашій новині.

В окупованому росіянами місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі пролунав потужний вибух. Мешканці повідомили про нього близько 12:20, написав у телеграмі мер міста Дмитро Орлов.

Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання.

Увечері в Енергодарі повідомили про нові вибухи та влучання. Провокації здійснюють російські окупаційні війська.

Також повідомляється про обстріли Нікополя та Марганця, що на протилежному березні Дніпра. Очевидці зазначають, що інтервал між вильотом і "прильотом" становить 1-3 секунди.

Нагадаємо, 1 вересня окупанти обстрілювали Енергодар упродовж багатьох годин. Росіяни влаштували атаку на тлі поїздки місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

За сьогодні, 6 вересня, російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області.

“За день росіяни випустили по нашій області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї”, - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький Живицький.

В центральній частині окупованого росіянами Бердянська вдень 6 вересня лунали вибухи та стрілянина.

Про це з посиланням на повідомлення від місцевих написали в фейсбук Бердянської міської ради.

"Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", – йдеться у повідомленні.

Прокремлівські медіа повідомили, що від вибуху постраждав ставленик окупантів – так званий комендант Бердянська Артем Бардін.

Сьогодні в Києві вшанували полеглих українських героїв внаслідок теракту в Оленівці.

Захід розпочався о 20-ій годині на Софійській площі. Його учасники запалили свічки пам'яті на спомин про наших захисників.

Напередодні Асоціація родин захисників Азовсталі закликала киян і гостей міста відвідати акцію, щоб віддати шану українським військовим, убитим росіянами в Оленівці.

Фоторепортаж і більше інформації – в нашій новині.

Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму між ЄС і Росією. Очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію.

"Я впевнена, що рада ЄС схвалить цю пропозицію швидко, і що це відбудеться вже цього тижня. Це означатиме, що вранці в понеділок (12 вересня) у нас діятиме новий візовий режим щодо Росії", - сказала журналістам у Брюсселі єврокомісар із внутрішніх справ ЄС Ілва Йогансон.

На її думку, громадяни РФ не повинні мати легкого доступу до Євросоюзу, і поїздки до країн ЄС є не базовим правом для російських туристів, а - привілеєм.

Як повідомлялося, країни ЄС широко обговорювали питання видачі шенгенських віз росіянам наприкінці літа та на початку осені. Представники східної частини блоку наполягають на тому, щоб запровадити обмеження у вигляді повної заборони на отримання віз росіянами.

Пізніше стало відомо, що ЄС не запроваджуватиме повної заборони на видачу віз росіянам, проте скасує угоду про спрощення візового режиму з РФ.

Мінський обласний суд оголосив вирок у так званій "справі про держпереворот" та "підготовку замаху" на Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.

Адвоката Юрія Зенковича засуджено до 11 років нібито "за підготовку замаху" та "змову з метою захоплення влади", літературознавця та політолога Олександра Федуту та керівника партії "Білоруський народний фронт" Григорія Костусєва – до 10 років кожного.

Ольгу Голубович і Дениса Кравчука засудили до двох з половиною років в'язниці за "участь у діях, що порушують громадський порядок".

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