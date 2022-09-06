Поки що скористатись таким сервісом зможуть пасажири двої поїздів.

Укрзалізниця вирішила покращити сервіс для пасажирів своїх поїздів. Зокрема, мова йде про обладнання туалетних кабін та засоби для миття вагонів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці”, - йдеться у повідомленні.

На перших двох поїздах в рамках пілотного проєкту будуть протестовані:

мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;

замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;

встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;

забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;

додали дозатори паперових рушників.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Також в рамках пілоту пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

Пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати це у провідника, а пасажири вагонів люкс (СВ) цей набір отримають у вартості квитка.

“Пілотні” вагони отримають пасажири потягів:

№75/76 Кривий Ріг — Київ

“Потяг до перемоги” (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

Укрзалізниця просить залишати відгуки через QR-коди, які розміщені у вагонах пілотного проєкту.

Нагадаємо, Укрзалізниця вирішила з 10 вересня додати зупинки на маршруті курсування поїздів Київ – Славське та Київ – Луцьк.