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Суд заарештував військових, підозрюваних у причетності до пострілу на виставці зброї в Чернігові

Обидва мають право на заставу. 

Суд заарештував військових, підозрюваних у причетності до пострілу на виставці зброї в Чернігові
Поранення в Чернігові
Фото: РБК

Суд заарештував двох військовослужбовців, підозрюваних у причетності до поранення людей на виставці в Чернігові. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом застави.

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

"Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тис. гривень для кожного", – йдеться в повідомленні.

Чоловікам інкримінують порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 3 вересня в Чернігові на виставці на Валу близько 13.30 пролунав вибух. Було повідомлено, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював. 

За даними слідства, один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. У результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти.

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