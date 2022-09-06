Народні депутати України звернулися до ЄС із закликом припинити видачу віз громадянам РФ

Верховна Рада України на засіданні 6 вересня проголосувала за Постанову про звернення до інституцій Європейського Союзу та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам РФ.

За звернення проголосували 324 народні депутати, передає кореспондент LB.ua.

Також 327 нардепів проголосували за другу Постанову про Звернення ВР України до інституцій ЄС, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора - Російської Федерації.

Рада закликала інституції ЄС не лише припинити видачу туристичних віз громадянам РФ, а й скасувати вже отримані візи, а також продовжити запровадження санкцій.

"Запровадити восьмий пакет санкцій, який повинен включати, зокрема, повне ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту, включаючи нафту, газ, вугілля, золото, відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, у тому числі в атомну енергетику, запровадити, а також заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС", - наголошують у пояснювальній записці.

Депутати просять міжнародних партнерів "розслідувати та покарати винних за страшні воєнні злочини та злочини проти людяності, звірства проти українців, вчинені російськими окупантами".

Крім того, у зверненні нардепи закликають "запровадити жорсткі санкції проти Росатому і всієї російської атомної промисловості у відповідь на ядерний шантаж, а також з метою запобігання прецеденту для інших терористів. А також терміново вжити заходів та змусити Росію звільнити Запорізьку атомну електростанцію і повернути під контроль України заради безпеки всього світу".

Другою постановою Верховна Рада звернулася до інституцій, парламентів та урядів ЄС із проханням припинити видачу шенгенських віз громадянам держави-агресора, "зважаючи на грубе порушення Статуту ООН та інших фундаментальних норм міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право та права людини".

Нагадаємо, Рада продовжить роботу під час воєнного стану в режимі одного пленарного засідання. Про це говорить ухвалена 6 вересня Постанова про деякі питання організації роботи парламенту дев’ятого скликання під час проведення восьмої сесії в умовах дії воєнного стану.