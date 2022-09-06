Рада продовжить роботу під час воєнного стану в режимі одного пленарного засідання

Керівництво парламенту також має право визначати час і місце продовження засідання і спосіб голосування народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила Постанову про деякі питання організації роботи парламенту дев’ятого скликання під час проведення восьмої сесії в умовах дії воєнного стану.

За постанову проголосували 288 парламентарів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці нагадується, що згідно з положеннями Конституції України (стаття 83), у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.

Відповідно до вимог Регламенту ВРУ (стаття 11) та у разі введення воєнного стану парламент працює до скасування такого стану. При цьому голова ВРУ, а у разі його відсутності – Перший заступник чи заступник голови, який виконує обов'язки голови, визначає місце і час проведення засідання парламенту, про що терміново повідомляється народним депутатам України.

Постановою, зокрема, передбачається, що:

1) Верховна Рада України дев’ятого скликання під час проведення восьмої сесії працює у режимі одного пленарного засідання, що триває до припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) Голова Верховної Ради України (Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України, який виконує обов’язки Голови Верховної Ради України) оголошує перерву у безперервному пленарному засіданні Верховної Ради України, визначає час і місце його продовження, а також, за потреби, визначає спосіб голосування народних депутатів України на ньому з питання, що розглядається;

3) засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України дев’ятого скликання скликаються Головою Верховної Ради України (Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, який виконує обов’язки Голови Верховної Ради України) за потреби;

4) для здійснення законопроєктної роботи, підготовки й попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання Верховною Радою України контрольної функції скликаються відповідно засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій) Верховної Ради України у встановленому порядку, які проводяться невідкладно під час перерви у пленарному засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в день повномасштабного вторгення парламент вже голосував за Постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року". Згідно з нею, Рада під час сьомої сесії також працювала в режимі пленарного засідання безперервно.