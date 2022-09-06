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Росія через 40 днів не надала даних щодо кількості вбитих українських полонених в Оленівці, - Подоляк

"Чи в когось іще є сумніви щодо того, хто стояв за цим кривавим терактом".

Росія через 40 днів не надала даних щодо кількості вбитих українських полонених в Оленівці, - Подоляк
Фото: ОПУ

Росія донині не надала інформації про кількість убитих українських полонених під час теракту в Оленівці.

Про це у своєму Twitter повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він додав, що за весь час країна-агресор не допустила на місце трагедії місію ООН, а до полонених - представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Чи в когось іще є сумніви щодо того, хто стояв за цим кривавим терактом?", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, нині, на 40-ий день, у Києві провели акцію пам'яті про убитих в Оленівці українських героїв. 

Нещодавно Офіс генпрокурора назвав попередню причину теракту в Оленівці: міг вибухнути заряд від вогнемета.

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