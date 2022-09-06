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Денис Шмигаль обговорив із прем’єр-міністром Бельгії санкції проти Росії

Прем’єр-міністр України подякував колезі за військову підтримку, яку надає Бельгія Україні.

Денис Шмигаль обговорив із прем’єр-міністром Бельгії санкції проти Росії
Фото: Денис Шмигаль у Twitter

Голова українського уряду Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо санкції проти Росії та ситуацію на окупованих територіях.

Про це прем’єр-міністр України написав у Twitter.

“Зустрівся сьогодні з прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо. Подякував за військову підтримку і лікування поранених українців. Обговорили посилення санкцій, ситуацію на Запорізькій АЕС та окупованих територіях”, – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб під час зустрічі з Дмитром Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму.

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