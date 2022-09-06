Денис Шмигаль обговорив із прем’єр-міністром Бельгії санкції проти Росії

Голова українського уряду Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо санкції проти Росії та ситуацію на окупованих територіях.

Про це прем’єр-міністр України написав у Twitter.

“Зустрівся сьогодні з прем’єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо. Подякував за військову підтримку і лікування поранених українців. Обговорили посилення санкцій, ситуацію на Запорізькій АЕС та окупованих територіях”, – повідомив Шмигаль.

Зустрівся сьогодні з ПМ Бельгії @alexanderdecroo. Подякував за військову підтримку і лікування поранених українців. Обговорили посилення санкцій, ситуацію на Запорізькій АЕС та окупованих територіях. Закликав 🇧🇪 долучитися до відбудови. Запросив в Україну 🇺🇦! pic.twitter.com/ZVZm7mXwN9 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб під час зустрічі з Дмитром Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму.