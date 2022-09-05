Шабунін: комітет ВР рекомендував ухвалити закон про зміну вимог до керівника НАБУ, що може загрожувати незалежності Бюро

Новий документ скасовує вимогу до кандидата щодо заборони на роботу в керівних органах партії протягом двох років.

Профільний комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 7654 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів". Документ стосується зокрема порядку призначення і звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

Рішення було ухвалено на засіданні 5 вересня, що проводилось у онлайн-форматі. За було 14 членів комітету, проти четверо, троє утримались.

Документ має уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів, зокрема НАБУ і САП, але є ризик, що він може знищити незалежність антикорупційних органів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Слуги щойно провели через комітет законопроєкт #7654, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спрощують процедуру його звільнення", – написав він.

За його словами, "слуги" "прямо на комітеті запхали в проєкт норму, якою вбивають вимогу щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ".

Чинний закон забороняє подаватися кандидатам, які останні два роки працювали в керівних органах партії або були з нею в договірних відносинах. Новий законопроєкт скасовує це – достатньо припинити таку діяльність просто перед поданням на конкурс.

Шабунін зауважив, що головою профільного комітету і автором законопроєкту 7654 є нардеп Андрій Клочко, який сам є фігурантом розслідування НАБУ щодо придбання його матірʼю нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіля Tesla.

Шабунін у блозі для ZN нагадав, що торік депутати вже ухвалили новий закон про НАБУ, який привів статус Бюро у відповідність до Конституції.

У грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата Андрія Клочка зі "Слуги народу" за статтею про незаконне збагачення. Крім того, за даними Bihus, депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень компенсації на оренду житла в Києві.

Призначення незалежного керівника НАБУ і САП є однією з основних вимог Євросоюзу до України задля подальшого членства. Очільника САП уже визначили, ним став детектив НАБУ Олександр Клименко.