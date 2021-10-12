Сестра нардепа, яка нібито допомагала матері грішми, офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць і ніколи не мала бізнесу.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко, у матері якого виявили мільйонні статки, збрехав щодо їх походження.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться про те, що сестра нардепа, статками якої він раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень у матері, офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, мешкає на Троєщині і ніколи не мала бізнесу.

"Сестра нардепа Олена Грузіцька не має жодного бізнесу і, якщо вірити реєстрам, ніколи не мала. Жінка працює у стоматологічній клініці керівницею і офіційно, за даними джерел журналістів у податковій, з початку цього року отримувала близько 9 тисяч гривень зарплатні на місяць (плюс ще по 1 300 грн на місяць від іншої стоматологічної фірми)", - йдеться у розслідуванні.

Чоловік сестри працює в компанії, що займається виробами з алюмінію, і з початку року офіційно отримує близько 28 тисяч на місяць. За три останні роки їхня родина сукупно заробила трохи більше мільйона гривень.

Ще одним поясненням походження майна матері Клочко назвав продаж родинної квартири і його нерухомості у Броварах.

Як встановили журналісти, ці твердження відповідають дійсності, однак прибуток від даних угод склав лише трохи більше 2,6 млн гривень, що суттєво менше суми, витраченої на покупку майна матері.

У процесі перевірки статків сестри народного депутата Bihus.Info з’ясувало, що вона скуповувала нову нерухомість паралельно з матір’ю. Період також збігається з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

Так, Олена Грузіцька протягом останніх двох років стала власницею квартири у ЖК “Баварія” під Києвом, 100-метрової квартири на Троєщині та одразу двох квартир у тому ж ЖК “Рів’єра”, де нерухомість дісталася й матері. Ринкова вартість придбаного Грузіцькою майна може сягати 7 млн грн.

Відтак, загалом родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за підрахунками журналістів, скупилися десь на 20 мільйонів гривень.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що 70-річна матір Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн.

Після цього Клочко заявив, що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра.

Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності - торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.