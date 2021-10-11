Протиправні дії проти Порошенка документуються, - колишній заступник голови СБУ

Кононенко повідомив про "фальсифікацію матеріалів" у щонайменше двох кримінальних провадженнях проти Порошенка.

Усі протиправні дії проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка та активістів партії документуються для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Про це під час брифінгу заявив генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко.

«Ми давно акумулюємо інформацію про наміри влади використати правоохоронний блок для кримінального переслідування п’ятого Президента України як лідера найбільшого опозиційного об’єднання держави. Нагадаю, що і Голова СБУ, і Генеральний прокурор, і Міністр МВС є однопартійцями та близьким оточенням діючого Президента», – говорить Кононенко.

Він повідомив, що наразі щонайменше в двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Петру Порошенку підозр у скоєнні злочину.

«Єдине, що утримує владу від цих кроків, це відсутність доказової бази щодо самого факту злочину з боку п’ятого Президента України. З метою її формування правоохоронці активно здійснюють пошук осіб, котрі погодяться дати необхідні їм свідчення, проте бажаючих брати участь у фальсифікації, а потім відповідати за це, ними наразі не знайдено», – наголошує Віктор Кононенко.

«Я радив би тим керівникам, котрі надають своїм підлеглим незаконні вказівки, добре подумати перед тим, як штовхати їх на злочин, тому що потім ці ж підлеглі не будуть вас прокривати, а дадуть відверті покази щодо організації фальсифікацій», – переконаний Кононенко.

Він також повідомив, що проти лідера опозиції активно застосовують інститут «тітушок» як інструмент позазаконної боротьби з політичною опозицією.

«Відповіддю на позазаконні дії влади буде документування її протиправних дій, ініціювання їх розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності», – резюмує Кононенко.