Україна і ЄС підпишуть угоду про відкрите небо на саміті 12 жовтня

Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 жовтня, укладуть угоду про відкрите небо, попередньо підписану ще вісім років тому. Церемонія відбудеться в рамках саміту Україна - ЄС.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназваного представника ЄС.

"На саміті буде підписано три угоди. Перша - угода про спільний авіаційний простір, яка, простими словами, поліпшить зв'язок між двома сторонами і створить умови для нових комерційних можливостей для авіаліній України та країн-членів ЄС", - сказав він.

Угода відкриє Україну для деяких лоукостерів, що збільшить кількість пасажирів і значно сприятиме зростанню економіки України у сфері туризму.

Крім того, буде підписано ще дві угоди: про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та з програмою Creative Europe.

Нагадаємо, перемовини про спільний авіаційний простір України та ЄС почалися ще у 2007 року. Його запуск дозволить усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

Попереднє підписання угоди про відкрите небо відбулося ще 2013 року, але остаточне затвердження відклали через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Після виходу Великобританії з ЄС це питання було знято, і Євросоюз обіцяв підписати угоду про відкрите небо щойно буде документально зафіксовано той факт, що Велика Британія більше не є підписантом цього документа.