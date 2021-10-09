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Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу

Він назвав "зрадою" учорашнє рішення Конституційного суду Польщі, який ухвалив, що польська Конституція має перевагу над нормами права ЄС. 

Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Євроради, чинний лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск звернувся до поляків, закликаючи не допустити реалізації планів Ярослава Качинського щодо виведення Польщі з ЄС.

Відповідне відеозвернення Туск розмістив у Twitter.

Політик також закликав поляків приєднатися до акції протесту, яка має відбутися у неділю ввечері на Замковій площі Варшави.

“Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає”,- заявив Туск.

Він назвав "зрадою" учорашнє рішення Конституційного суду Польщі, який ухвалив рішення про те, що польська Конституція має перевагу над нормами права ЄС. 

Експрезидент Євроради закликав співвітчизників “рятувати Польщу”, незважаючи на політичні поділи, оскільки “за них це ніхто не зробить”.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, згідно з яким польська Конституція має перевагу над законодавством Європейського союзу. Таке рішення викликало гостру критику з боку європейських інституцій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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