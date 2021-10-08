​22-річну доньку Кадирова призначили міністром культури Чечні

22-річна доньку глави Чечні Рамзана Кадирова призначили міністром культури Чечні.

Про це повідомив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов в Instagram

"Вітаю мою дорогу племінницю Айшат Рамзановну Кадирову з призначенням на посаду міністра культури Чеченської Республіки", - написав він.

Як повідомлялося, восени минулого року Айшат Кадирову призначили першою заступницею міністра культури республіки.

Даудов зазначив, що під її керівництвом "в культурному житті Чечні відбулися позитивні перетворення".

"Завдяки відповідальному ставленню до своєї роботи їй вдалося внести колосальний внесок в розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів", - на писав він.

Нагадаємо, ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу в управлінні цією республікою. Айшат Кадирова - старша йоо дочка, їй всього 22 роки. Вона закінчила Чеченський державний університет. Впродовж кількох років дівчина очолює чеченський модний дім Firdaws та проводить модні покази в Європі.

У 2017 році ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Айшат може належати бутик еротичної нижньої білизни у Грозному. Магазин працює з порушеннями низки російських законів, зокрема не видає чеки, продає товари без етикеток і не має достовірної юридичної особи.

У рамзана Кадирова десятеро дітей - чотири сини і шість дочок. ЗМІ неодноразово писали про те, що численні його родичі займають ключові державні посади, однак до цього його діти не займали ніяких посад у керівництві республіки. У 2018 році "Російська служба Бі-бі-сі" підрахувала, що з півтори сотні найбільш впливових чиновників 30% є родичами глави Чечні.

У липні 2020 року державний департамент США запровадив нові санкції проти Кадирова за тортури, позасудові страти та інші порушення прав людини. Санкції також зачіпають дружину глави Чечні Медні Кадирову і його дочок Айшат і Карину (Хадижат).