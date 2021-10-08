У Болгарії затримали росіянина та двох литовців за шпигунство

Їх діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, що забезпечують продукцію військового заводу.

У Болгарії затримали громадянина Росії і двох громадян Литви за підозрою в крадіжці конфіденційної інформації з військового заводу,

Про це повідомляє МВС Болгарії.

За інформацією правоохоронців, 24-річний і 59-річний громадяни Литви, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі "Арсенал" в місті Казанлик. Їх діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями, що забезпечують продукцію компанії. Всі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу.

Тим часом на заводі виявили зникнення деякої продукції та пов’язаних з нею конфіденційних документів, що містять інформацію, яка “надзвичайно важлива для компанії і представляє інтерес для болгарських або іноземних конкурентів".

Підозрюваних затримали 5 жовтня у пункті пропуску на кордоні з Грецією. В ході слідчих дій в їх автомобілях були виявлені документи і предмети, які, ймовірно, "мають пряме відношення до предмету доказів у досудовому провадженні".

Нагадаємо, раніше у НАТО позбавили акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".