Російська шпигунка Бутіна отримає крісло у Держдумі

Від мандату на її користь відмовився губернатор Кіровської області.

Російська шпигунка Марія Бутіна отримає мандат у Держдуму. Про це пише interfax.ru.

Від мандату на користь Бутіної відмовився губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії "Єдина Росія" Ігор Васильєв.

“Його заяву буде направлено до Центральної виборчої комісії РФ. Мандат передадуть Марії Бутіній, зареєстрованому кандидату в депутати Державної думи РФ восьмого скликання, яка йде другою в регіональному списку партії", – зазначає видання.

Раніше Бутіна стала переможцем праймеріз "Єдиної Росії" з відбору кандидатів на вибори в Держдуму від Кіровської області за партійним списком.

Нагадаємо, "Єдина Росія" перемогла на виборах до Державної думи Російської Федерації, які відбулися 17-19 вересня і зберегла в новому складі парламенту конституційну більшість.

Бутіну, що перебувала в США за туристичною візою, затримали в липні 2018 року за звинуваченням у змові з метою роботи незареєстрованим іноземним агентом. 26 квітня 2019 року суд засудив її до 18 місяців в'язниці з урахуванням майже дев'яти місяців, які вона провела під вартою в очікуванні вироку.

Слідство стверджувало, що Бутіна як мінімум до 2015 року вела в США конспіративну діяльність на користь Росії, була агентом одного з російських чиновників і використала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США.

Згідно з інформацією The Washington Post, Бутіна листувалася з членом кампанії Дональда Трампа напередодні виборів президента в 2016 році. Також повідомлялося, що вона брала участь в окупації Криму.

У грудні 2018 року Бутіна уклала угоду зі слідством і визнала, що брала участь у змові проти США, діяла як незареєстрований агент російського уряду і намагалася увійти в довіру до лідерів Національної стрілецької асоціації. У червні Бутіній скоротили термін покарання на десять днів, після чого датою її звільнення стало 25 жовтня 2019 року. Бутіна прилетіли у Москву 26 жовтня.