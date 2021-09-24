В Італії правоохоронці затримали понад пів сотні мафіозі

Затримані належать до клану Санфіліппо з Маццаріно.

Поліція Італії у п'ятницю затримала на Сицилії понад 50 членів мафіозного угруповання.

Про це повідомляє ANSA.

За інформацією правоохоронців, затримані належать до клану Санфіліппо з Маццаріно (сицилійська злочинна організація та італійська мафія - ред.).

Їх підозрюють в убивствах, здирництві, торгівлі наркотиками та зберіганні зброї.

Як повідомили у поліції, затримані вимагали великі суми у місцевих підприємців, щоб підтримувати свою незаконну діяльність та допомагати ув’язненим мафіозі.

Нагадаємо, 7 серпня італійські правоохоронці затримали в аеропорту Рима 70-річну Марію Ліччарді, яка, як вважається, очолює великий мафіозний клан, що входить в неаполітанську злочинну структуру Каморра.