Екслідера Каталонії Пучдемона заарештували в Італії

Колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали на італійському острові Сардинія за постановою Верховного суду Іспанії.

Про це 23 вересня повідомила іспанська газета El Pais з посиланням на його адвоката Гонсало Боє.

Екслідера Каталонії заарештували на виконання європейського ордера, виданого в жовтні 2019 року. Пучдемону висунуто звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

Поліцейські взяли Пучдемона під варту в аеропорту відразу після його прильоту на Сардинію. Очікується, що сьогодні каталонський політик постане перед апеляційним судом міста Сассарі. Італійській судовій владі належить визначити, чи є підстави видавати його Іспанії.

Пучдемон виїхав з Іспанії в 2017 році після проведення референдуму про незалежність Каталонії і проголошення її регіональним парламентом. Референдум було визнаний незаконно, Пучдемон сховався від правосуддя в Бельгії.

ЗМІ Італії вважали за краще промовчати про арешт ексглави Каталонії. У низці італійських видань з'явилася інформація про майбутню зустріч Пучдемона з політиками Сардинії, в тому числі з прихильниками незалежності острова від Італії, а також його плани відвідати фолкфестиваль і місто Альгеро, яке зберігає міцні зв'язки з Каталонією.

У березні цього року Європарламент проголосував за зняття імунітету з Пучдемона та двох його соратників.